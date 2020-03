Qalb Tounes : gel de Ridha Charfeddine et de Hatem Mliki de leurs fonctions

Le parti Qalb Tounes a rendu public un communiqué, tard dans la soirée du 11 mars 2020, suite à la réunion de son bureau politique concernant les démissions enregistrées la veille.

Le bureau politique a exprimé son étonnement et sa désolation vis-à-vis des démissions considérant que le nomadisme politique est contraire à l’éthique du parti et des élus. Le bureau politique a, dans ce cadre, constaté les absences répétées des démissionnaires Ridha Charfeddine et de Hatem Mliki des réunions du bureau politique, du conseil national et des réunions du bloc parlementaire. Suite à ce constat, le parti a décidé de geler M. Charfeddine de sa fonction de vice-président du parti et de son adhésion au bureau politique, et M. Mliki de son adhésion au bureau politique. Une décision étrange vu que les deux concernés ont déjà déposé leurs démissions du bloc parlementaire du parti.

Le parti informe également que les responsabilités, en tant que chef du bloc parlementaire, de Hatem Mliki, sont automatiquement transférées au vice-président Oussama Khelifi. Tout le dossier des démissions sera débattu pendant le conseil national et les journées parlementaires de Qalb Tounes ce weekend.

S.F