La Conect célèbre les lauréates du Trophée de la femme manager 2020

La 2ème édition du Trophée de la femme manager de l’année (TFMA) s’est tenue mardi 10 mars 2020 à l’Acropolium de Carthage, où trois femmes tunisiennes d’exception ont été honorées.

Une cérémonie s’est tenue en présence du ministre du Tourisme et de l’Artisanat Mohamed Ali Toumi, d’un nombre d’ambassadeurs de pays frères et amis, du président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) Tarak Cherif, de la présidente d’ALMA’s Solange Stricker, du délégué général d’Anima Emmanuel Noutary, de personnalités publiques et de chefs d’entreprises tunisiens et étrangers.

L’initiative vise principalement à promouvoir et à développer l’entrepreneuriat féminin en Tunisie.

Le Trophée de la femme manager secteur public a été remporté par Nejia Gharbi, présidente du Conseil d'administration de la STB et directrice générale adjointe de la Caisse des dépôts et de consignations (CDC). Senda Boukef, directrice générale de Primeur Tunisie, a reçu, pour sa part, le Trophée de la femme manager secteur privé. Le Trophée de la femme manager leader ONG/ association a été décroché par Hela Gharbi, directrice pays - Oxfam en Tunisie.

Une quarantaine de dossiers ont été soumis au jury, composé notamment de Douja Gharbi, Zahra Bennasef, Sahar Mechri Kharrat, Amina Zghal, Najla Harrouche, Samia Tnani et Leyla Saadallah, outre les deux coprésidents Tarak Cherif et Solange Stricker.

«Cette idée a germé il y a deux ans pour primer les 3 catégories de femmes managers. Nous sommes très heureux et fiers de célébrer cet événement important quelques jours après la journée mondiale de la femme. J’espère que nous allons perpétuer cette manifestation et je pense que nous le ferons», a précisé M. Cherif.

«Ce n’est pas le corona qui va nous arrêter, je suis quelqu’un qui adore les challenges. Je pense que tous les Tunisiens vont s’inscrire dans cette vision. Peut-être que nous avons raté le coche en 2015, nous étions quand même en grande difficulté mais nous n'avons pas fait ce qu’il fallait faire à mon avis. Aujourd’hui c’est le moment de prendre les bons virages pour le tourisme tunisien», a affirmé M. Toumi en réponse à une question du journaliste Mehdi Kettou sur l’année qui s’annonce.

