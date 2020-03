Elyes Fakhfakh reçoit les présidents des organisations nationales

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a rencontré cet après-midi du mercredi 11 mars 2020, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, le président de l’Utica, Samir Majoul, le président de l’Union Tunisienne, de l’Agriculture et de la Pêche (Utap), Abdelmajid Ezzar et la présidente de l'Union nationale de la Femme tunisienne (UNFT) Radhia Jribi.

Noureddine Taboubi a déclaré, à l’issue de sa rencontre avec Elyes Fakhfakh que la réunion a permis d'aborder la situation sociale et sanitaire du pays, saluant le rôle important joué par les différents cadres médicaux, paramédicaux et administratifs dans ce cadre.

Noureddine Taboubi a souligné que la réunion a également permis d'examiner la situation sociale sous ses différents aspects, précisant qu'il a été convenu d'une méthodologie de travail avec le gouvernement sur les dossiers les plus importants, notamment la lutte contre la pauvreté et le traitement du travail précaire ainsi que les systèmes de retraite et le salaire minimum garanti.

Samir Majoul a affirmé de son côté que sa rencontre avec le chef du gouvernement a porté sur la situation économique et sociale et les défis à relever à la lumière de la situation sanitaire actuelle, notant l'importance d'efforts conjoints et concertés pour surmonter cette épreuve.

Il a souligné la nécessité de stimuler l'investissement, l'emploi et le développement des régions internes du pays qui restent tributaires de la création d’un environnement propice à la réalisation de ces objectifs.

Des réunions plus élargies sont prévues entre le gouvernement, l’UGTT et l’Utica pour étudier les dossiers en cours et faire avancer les accords en suspens.

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh a, également rencontré le président de l’Union Tunisienne, de l’Agriculture et de la Pêche (Utap), Abdelmajid Ezzar pour aborder les principaux dossiers en rapport avec le secteur agricole se penchant, particulièrement, sur les difficultés rencontrées dans le secteur oléicole, de la céréaliculture, outre les exigences des secteurs de l’eau, des semences, du lait et des viandes.

Lors de cette rencontre, le président de l’Utap a préconisé la poursuite du dialogue national autour de l’agriculture et de la pêche dans l’objectif de mettre en place une stratégie agricole bien définie, tout en appelant à l’amélioration de la production et la productivité à travers la valorisation des semences locales et de la modernisation de l’infrastructure agricole.

D’autre part, il a tenu à rappeler l’importance des quatre accords de partenariat conclus entre le gouvernement et l’organisation agricole dans les filières laitière, avicole, pêche et céréaliculture.

Toujours dans le cadre de la série de rencontres avec les organisations nationales, le chef du gouvernement a reçu Radhia Jribi, présidente de l'Union nationale de la Femme tunisienne, qui a mis l’accent sur l’importance de la rencontre qui a porté sur les préoccupations de la femme tunisienne dans plusieurs secteurs.

Dans ce contexte, Radhia Jribi a déclaré qu’elle a passé en revue avec le chef du gouvernement les principales activités de l’Union nationale de la Femme tunisienne durant cette période, dont notamment, sa participation constructive au 10e congrès de l’organisation des femmes africaines (OFA) qui a eu lieu à Windohoek, capitale de la République de Namibie. Par ailleurs, la rencontre s’est penchée sur l’importance de consolider les activités de l’organisation de la femme, ainsi que ses programmes afin d’appuyer la présence de la femme tunisienne dans les différents postes de production et dans tous les secteurs. Les deux parties ont mis l’accent sur la nécessité d’améliorer la situation de la femme et ses conditions de travail, notamment, dans le milieu rural.

