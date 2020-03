Signature dune convention entre Stafim Peugeot et lOECT

Désormais, les experts comptables bénéficieront de conditions avantageuses pour l’achat de véhicules nouveaux chez Peugeot ainsi que les services connexes. En effet, une convention a été signée, ce mercredi 11 mars 2020, entre la Stafim et l’Ordre des experts comptables tunisiens (OECT).

Ont procédé à la signature de ce partenariat le vice-président de la Stafim et PDG de Stafim Industrie Abderrahim Zouari et le président de l'OECT Slaheddine Zahaf, en présence de hauts dirigeants des deux institutions.

Ainsi, tout membre pourra, sur présentation de sa carte de membre, profiter d’offres sur les prix des véhicules neufs ainsi que de remises sur l’après-vente et sur les pièces détachées. L’accord est pour une durée d’un an renouvelable.

M. Zouari a rappelé que la Stafim Peugeot a été élue pour la deuxième année consécutive, meilleur service après-vente. Il a évoqué la stratégie de PSA et les pourparlers en cours avec FCA pour une fusion en vue de devenir le 4ème constructeur automobile mondial. Le constructeur est dans une phase ascendante de montée de gamme. Idem pour la Stafim, qui propose non seulement de bons produits mais également des bons services.

Le concessionnaire veut intensifier ses partenariats avec les entreprises, via la proposition de packages et d’un service de proximité. Il veut améliorer davantage ses services.

Il travaille sur plusieurs volets : la reprise, la location longue durée (LLD) pour les entreprises, etc.

En ce qui concerne le montage de véhicules, Abderrahim Zouari a expliqué que Stafim Industrie passe à la vitesse supérieure. Alors que le projet a commencé juste par faire revive la 404 via une petite unité à Tunis. Le projet prend une envergure internationale, PSA ayant décidé de créer 3 usines dans le monde, en Chine, en Uruguay et en Tunisie, pour produire les pickups et desservir leurs régions respectives. L’unité tunisienne sera agrandie et on passe du montage du modèle KP0 à KP1, qui sera plus varié (simple cabine, double cabine, essence, diesel, multiples finitions, etc.

«Nous sommes en pourparlers pour la deuxième phase et nous espèrons que la deuxième unité entrera en production avant la fin de l’année courante», a indiqué le vice-président de la Stafim.

