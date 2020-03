Covid-19: la Tunisie reporte les événements sportifs

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé, dans un communiqué publié ce mercredi 11 mars 2020, le report de tous les évènements sportifs internationaux, continentaux et régionaux officiels et amicaux.

Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la propagation du Covid-19, il a également été décidé de suspendre toutes les participations et stages à l’étranger à l’exception des tours de qualification aux JO Tokyo 2020, en soumettant toutefois les délégations participantes aux consignes de sécurité préconisées par le ministère de la Santé à l’aller et au retour.

Le ministère annonce également le report des évènements sportifs scolaires et universitaires prévus les 13 et 14 mars à une date ultérieure.

Notons que la Tunisie a enregistré aujourd’hui son 7ème cas d’infection au Covid-19. Il s’agit d’un citoyen rentré de voyage en Egypte.

M.B.Z