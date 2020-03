Covid-19 : les imams appelés à écourter les sermons et réduire le temps de prière

Le ministère des Affaires religieuses a appelé, dans un communiqué publié ce mercredi 11 mars 2020, les mosquées à appliquer les consignes de sécurité dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus Covid-19.

Alors que les écoles seront fermées à partir de demain, que de nombreuses manifestations culturelles ont été annulées et que l’OMS ainsi que l’Etat tunisien ne cessent d’adresser des appels à éviter toute forme de proximité, le ministère a appelé les imams à écourter leurs sermons et à réduire le délai entre l’appel à la prière et la prière.

Par ailleurs, les citoyens sont appelés à faire leurs ablutions chez eux avant de se rendre aux mosquées et apporter leur propre tapis de prière

Notons que des milliers de personnes se rendent chaque vendredi aux mosquées et que celles-ci sont souvent si remplies que certains prient en dehors de l’enceinte des mosquées. Le ministère semble oublier que le Covid-19 circule aussi dans l’air et que les mesures qu’il énonce sont très loin de permettre une protection efficace.

M.B.Z