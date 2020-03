Oussama Khelifi : le différend au sein de Qalb Tounes est politique

Le député Qalb Tounes, Oussama Khelifi était l’invité ce mercredi 11 mars 2020, d’Elyes Gharbi sur Mosaïque FM.

Le dirigeant du parti de Nabil Karoui est revenu sur la récente démission de 11 députés du parti, précisant que Qalb Tounes est un jeune parti qui se construit encore et que les différends internes ont commencé depuis le vote du gouvernement de Habib Jamli.

« Nous appelons les démissionnaires à revenir sur leur décision et restons ouverts au dialogue. Nous avions décidé à la majorité de ne pas voter pour le gouvernement Jamli car nous estimions que c’était le gouvernement d’Ennahdha et les désaccords sont partis de là. Qalb Tounes n’a pas encore d’institutions mises en place et certains dirigeants se sont apparemment impatientés » a-t-il expliqué.

« Il ne s’agit ni plus ni moins que de politique. Qalb Tounes vit un malaise mais un malaise dans ses politiques. Nous débattons et quand certains sujets créent des différends les décisions stratégiques sont soumises au vote lors du conseil national de l’aveu de tous » a précisé le député.

Oussama Khelifi a souligné que son parti porte un projet et ne fait pas de politique affirmant que Qalb Tounes n’a jamais « normalisé » ses relations avec Ennahdha. « Hatem Mliki était pour le gouvernement Jamli et le parti a voté contre alors ou est cette normalisation avec Ennahdha, cela n’a aucun sens. On critique notre relation avec les présidences de la République et du gouvernement, est ce qu’elles sont venues se plaindre ? C’est légitime de discuter de tout cela mais nous appelons nos collègues à reprendre le dialogue car tout ceci n’est pas très grave » a-t-il conclu.

M.B.Z