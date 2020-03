Rencontre entre Nizar Yaiche et le bureau exécutif de lUtica

Le ministre des Finances Mohamed Nizar Yaiche a reçu, mardi 10 mars 2020 au siège du ministère, les membres du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) et à leur tête son président, Samir Majoul.

M. Yaiche a affirmé, lors de cette rencontre, la volonté du gouvernement à cette étape de booster la croissance, de soutenir ses moteurs et d’accélérer le rythme des investissements privés de manière à créer de la richesse et à stimuler l'économie.

Dans ce contexte, il a souligné l'importance d'améliorer la communication avec les différentes parties prenantes et de poursuivre le dialogue entre elles afin de renforcer la confiance et de trouver des solutions efficaces pour développer le climat des affaires, améliorer les procédures, faciliter les services et la numérisation, développer la logistique et faciliter l'accès aux sources de financement.

Pour sa part, M. Majoul a souligné l'importance du rôle de l’entreprise et l’importance d’en prendre soin, de mettre en place les mécanismes nécessaires pour maintenir sa pérennité et soutenir la compétitivité des différents secteurs de production dans un climat mondial difficile. Il a exprimé la volonté du patronat d'intensifier les consultations afin de créer un environnement propice à l'investissement, qui dépend principalement de l'encouragement des investissements, du renforcement de la justice fiscale, de la facilitation et de l'accélération des procédures et de la lutte contre le marché parallèle.

I.N