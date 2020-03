Ecoles françaises : le calendrier scolaire maintenu

Dans un courrier du 10 mars 2020, l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor, s’est adressé aux élèves, leurs parents et à la communauté éducative des établissements français et à programme français homologués en Tunisie.

L’ambassadeur informe qu’il a décidé de maintenir le calendrier scolaire établi à certaines conditions. Ainsi, il a été décidé d’annuler ou de reporter tous les voyages scolaires hors de Tunisie et les déplacements professionnels non impératifs des personnels hors de Tunisie. Les chefs d’établissement auront à charge de renforcer toutes les mesures d’hygiène préventive. Tout déplacement à caractère privé dans une zone à risque (Chine, Singapour, Corée du Sud, Iran, Italie et les zones de circulation active du virus en France) par un élève ou par un cadre éducatif devra faire l’objet d’une déclaration auprès du chef d’établissement et conduira à un placement en auto-isolement avec maintien à domicile pendant 14 jours, d’après le texte de la lettre.

M. Poivre d’Arvor explique que cette décision a été prise en accord avec les autorités tunisiennes et l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger). Il s’appuie également sur la déclaration de la directrice de l’Observatoire des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, qui a précisé que la situation épidémiologique actuelle ne nécessitait pas la fermeture des écoles étrangères.

Les mesures prises restent valables jusqu’à nouvel ordre et peuvent évoluer en fonction de la situation sanitaire aussi bien en Tunisie qu’en France, selon le texte de la correspondance.

