Une initiative pour rétablir les relations avec la Syrie lancée par danciens députés

D’anciens députés à l’Assemblée des représentants du peuple ont lancé ce lundi 9 mars 2020 une initiative appelant les autorités tunisiennes à rétablir les relations diplomatiques avec la Syrie. Selon les signataires, ce rétablissement viendra honorer les liens historiques entre la Tunisie et la Syrie et servir les intérêts et la sécurité des deux pays notamment avec le développement des risques liés au terrorisme et au retour terroristes des zones de tension.

Selon un communiqué rendu public, les députés ont appelé également tous les citoyens et les forces nationales (fondations, associations, partis politiques…etc.) à soutenir cette initiative en vue de valoriser les valeurs humaines qui nous réunissent avec le peuple syrien et de défendre la sécurité régionale surtout dans le contexte critique que vit la Tunisie ainsi que toute la région.

Les signataires de cet appel sont : Mbarka Brahmi, Sahbi Ben Fredj, Haykel Belgacem, Abdelaziz Kotti, Abdelmoumen Ben Anes, Leila Bougatf Chettaoui, Slah Bargaoui, Chafik Ayadi, Noureddine Mrabti, Rabha Ben Hassine, Mohamed Hedi Gueddich et Youssef Jouini.

I.M