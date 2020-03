Deuxième cas de Covid-19 : les précisions de Abdellatif Mekki

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a apporté des précisions concernant le deuxième cas de Covid-19 diagnostiqué en Tunisie, à travers un statut Facebook publié tard dans la soirée du 8 mars 2020.

Selon le ministre, le deuxième cas, qui concerne un citoyen tunisien arrivé en Tunisie le 21 février, n’a pas été mis à l’isolement sanitaire car cette mesure n’a commencé à être appliquée que le 26 février, après que l’épidémie ait atteint un certain stade en Italie. C’est seulement à ce stade que la mesure de l’isolement sanitaire est imposée.

M. Mekki poursuit en affirmant que les équipes médicales et administratives sont parvenues à cerner tous les endroits où la personne infectée est allée et ont dressé la liste de toutes les personnes qu’il a fréquentées. « Demain, des prélèvements sont faits et les résultats seront connus aux environs de 16h, des résultats qu’on annoncera tout de suite et à la lumière desquels nous agirons », ajoute le ministre de la Santé.

M.A