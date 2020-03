Rached Ghannouchi appelle Abdelhamid Jelassi à revenir sur sa démission

Rached Ghannouchi a appelé ce soir, dimanche 8 mars 2020, Abdelhamid Jelassi à revenir sur sa démission du mouvement Ennahdha.

Dans un communiqué publié par le parti islamiste et signé par Rached Ghannouchi, on peut lire que « Ennahdha regrette la démission d’Abdelhamid Jelassi et l’appelle à revenir sur sa décision compte tenu de sa place au sein du mouvement, rappelant à tous ses militants l’importance du respect du droit à la différence et à la liberté d’expression mais aussi de la considération du statut des militants de premier ordre du parti qui ont grandement participé à la cohésion du mouvement ».

Le 4 mars 2020, le dirigeant d’Ennahdha, Abdelhamid Jelassi a démissionné du mouvement islamiste. Abdehamid Jelassi explique que le mouvement a dévié de ses principes de démocratie, de justice et de soutien aux luttes justes, et qu’il considère l’Etat comme un butin.

S.T