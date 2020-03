Asma Shiri présente la stratégie nationale en faveur de la femme

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors a indiqué dans un communiqué rendu public ce dimanche 8 mars 2020, à l’occasion de la journée internationale de la femme que le ministère veillera à intégrer les principaux objectifs de l’Onu en matière de développement durable 2015-2030 aux stratégies et programmes relatifs aux affaires de la femme.

Le communiqué indique que cela se sera possible principalement à travers :

- La mise en place des mécanismes législatifs, procéduraux et efficaces garantissant l’accès de la femme au postes de pouvoir dans les différentes structures et conseils dans tous les secteurs et les domaines.

- Le parachèvement du processus de l’adoption de la Tunisie de la Convention d’Istanbul et son adhésion à la coalition internationale à propos de l’égalité salariale.

- L’amendement du Code électoral afin d’imposer la parité horizontale et la consolidation de la participation de la femme dans la vie politique et la chose publique.

- Le développement de la stratégie nationale afin d’accorder les avantages économiques et sociaux aux femmes dans les milieux ruraux.

- Le parachèvement de la révision des lois et des procédures en vigueur en rapport avec la protection des droits de la femme et la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination, afin qu’elles soient en adéquation avec les dispositions de la Constitution et les conventions internationales.

- Le parachèvement des différentes stratégies sectorielles issues de la stratégie nationale pour l’activation de la décision du conseil de l’Onu 1325 « la femme, la sécurité et la paix » et sa mise en application.

S.H