Elyes Fakhfakh annonce une série de mesures en faveur des femmes rurales

A l’occasion de la Journée internationale de la Femme, le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, s’est rendu, ce matin du dimanche 8 mars 2020, au Groupement féminin pour le développement dans le secteur agricole, « Sawaêd Borj Mornag » dans la délégation de Mornag du gouvernorat de Ben Arous.

Accompagné du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Oussama Kheriji, et de la ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées, Asma Shiri, le chef du gouvernent a annoncé une série de mesures dont notamment :

-Augmentation de l’allocation réservée au programme de l’impulsion de l’initiative économique féminine au ministère de la Femme de 3 à 10 millions de dinars pour l’année 2020.

-Augmentation des crédits consacrés aux projets agricoles féminins passant de 6 à 30%

-Réservation de 70% du montant alloué au programme de l’impulsion de l’initiative économique féminine aux régions intérieures dans le cadre de la discrimination positive.

-Coordination avec la Banque tunisienne de solidarité (BTS) pour accorder la priorité aux femmes nouvellement adhérées aux structures professionnelles des groupements de développement agricole et des sociétés mutuelles

-Organisation d’une foire nationale annuelle pour les produits des femmes rurales en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et celui de la Femme ainsi que la BTS, et ce dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Femme rurale, le 15 octobre de chaque année.

Par la même occasion, le chef du gouvernement a remis les notifications d’accords au profit de 9 projets féminins à Ben Arous pour un coût d’investissement de l’ordre de 176 mille dinars dans le cadre du programme de l’impulsion de l’initiative économique féminine.

