Yassine Ayari descend en miettes Seif Eddine Makhlouf

« Notre collègue qui n’est pas un larbin est passé maître dans l’art du mensonge et de tout justifier par des excuses qui sont pires que ses fautes », a écrit ce samedi 7 mars 2020 le député Yassine Ayari dans un long post dédié au député Al Karama Seif Eddine Makhlouf.

Yassine Ayari a commenté ainsi l’absence des députés Al Karama lors de la plénière consacrée au votre du projet de loi relatif à l’accord fondateur de la zone de libre-échange afro-continentale.

« Notre collègue qui dit qu’il n’est le larbin de personne a justifié cette absence en disant que de toutes façons la Tunisie n’a pas d’autoroutes et de transport aérien, oui vous ne rêvez pas », a lancé Yassine Ayari, ajoutant que Makhlouf qui a critiqué les autres absents n’a pas osé s’en prendre à Ennahdha dont pourtant le quart des députés n’étaient pas à la plénière jeudi.

« Notre collègue qui n’est pas un larbin a souligné les faiblesses de l’accord mais n’a pas mentionné le vote d’Ennahdha en faveur de cette loi qui sert les Tunisiens. Il ment et ose donner des leçons de politique et d’intérêt mais ne répond pas aux vraies questions, où il était, pourquoi il était absent et pourquoi il a fait l’école buissonnière alors qu’il est payé avec l’argent du contribuable. Nous sommes collègues mais je sers le peuple et toi tu es le larbin de ton maitre Noureddine [Bhiri-président du bloc Ennahdha]… », a poursuivi Yassine Ayari.

Le député a accusé Seif Eddine Makhlouf de n’avoir même pas lu le texte de la loi et de tromper les Tunisiens en prétextant que le temps perdu en faisant repasser le projet de loi par la commission parlementaire ne dessert en rien la Tunisie. « 29 pays ont déjà ratifié cet accord, les négociations commencent ce mois-ci et elles débuteront sans la République tunisienne. Les trois mois d'attente seront très coûteux, pas pour le gouvernement, mais pour tous les Tunisiens », a ajouté Yassine Ayari.

Il a ensuite affirmé que les députés Al Karama étaient juste absents, qu’ils mentent en toute connaissance de cause et que pendant que la Tunisie perd du temps et une opportunité qui sert les intérêts des Tunisiens eux n’étaient pas là « craignant d’être la cible d’assassinats peut être ou pour aller pleurer le sang des Africains à Paris la prostituée », dit Yassine Ayari sans manquer de marquer par des sourires l’ironie de ses propos.

La ZLECA est une convention qui a pour objectif d’intégrer économiquement les 55 Etats de l’union africaine. Le gouvernement tunisien avait signé l’accord mais cela ne devenait effectif qu’après ratification par l’Assemblée. Jeudi dernier l’ARP avait décidé de refuser cette ratification. Pourtant, une grande partie des acteurs économiques tunisiens avait souligné la nécessité pour la Tunisie d’intégrer cette dynamique.









M.B.Z