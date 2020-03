Funérailles de Taoufik Missaoui : sa veuve exprime sa confiance en lEtat tunisien

Les funérailles du lieutenant martyr du devoir national, Taoufik Missaoui ont eu lieu, dans l’après-midi de ce samedi 7 mars 2020, au cimetière de Fouchana. Taoufik Missaoui a succombé à ses blessures hier après l’attaque terroriste contre sa patrouille positionnée devant l’ambassade des Etats-Unis au Lac 2. Deux kamikazes ont actionné leurs ceintures explosives faisant cinq blessés dont un civil.

L’épouse du défunt a déclaré que la famille est fière de son parcours et qu’il a hissé le drapeau de la Tunisie en donnant sa vie pour protéger la nation. « C’était un époux aimant et un papa de trois enfants. Le plus jeune a 7 ans. C’est une grande douleur. Que le terrorisme cesse ! Il faut trouver une solution ! J’ai grande confiance en l’Etat tunisien », s’est exclamé la veuve du martyr.