Absentéisme : le ministre des Domaines de l'Etat impose la discipline à tous les employés

Le ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières a adressé, vendredi 6 mars 2020, une note de service aux directeurs généraux, directeurs et directeurs régionaux en les chargeant de contrôler l'exécution de directives pour assurer la bonne gestion des règles de conduite administrative et financière pour tous les employés. Le but étant de garantir le bon déroulement des services publics afin de fournir le meilleur service aux citoyens ainsi qu'aux entreprises.

Les directives sont les suivantes :

-Un suivi continuel et minutieux du fonctionnement des agents et le signalement des infractions commises aux services concernés du ministère. Les agents sont appelés à se conformer aux feuilles de présence ou par le biais du pointage électronique dans le but de minimiser les absences non justifiées.

-Insister auprès de tous les agents relevant de leur département à respecter l'horaire administratif et de se conformer aux autorisations justifiées au préalable pour sauvegarder le bon fonctionnement du service.

-La mise en œuvre des procédures de retenue sur salaire en cas d'absence non justifiée sur la base de rémunération pour le travail réel accompli.

-La mise en œuvre des procédures de renvoi au conseil de discipline en cas de cumul au niveau des absences injustifiées, mais surtout concernant les actes de falsification des signatures.

Il est à noter que le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières a déjà pris les mesures nécessaires au niveau de la discipline dans plusieurs directions à l’instar des mécanismes de contrôle électronique (l’empreinte digitale) et ce dans le but du bon fonctionnement du service public, relève un communiqué du département.

Des missions d’inspection ont également été réalisées, vendredi, par le département de Mohamed Abbou, ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, de la Réforme administrative et de la Lutte contre la corruption. Ces missions, concernant la présence des fonctionnaires rattachés à certains ministères, pendant la tranche horaire de l’après-midi, ont fait ressortir d’importants taux d’absentéisme non justifié.

I.L.