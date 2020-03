Mohamed Hamdi et le tableau de Bourguiba

Pour répondre à la polémique qui l’accuse d’avoir retiré de son bureau le tableau de Habib Bourguiba, le ministre de l’Education nationale, Mohamed Hamdi répond dans un post partagé ce samedi 7 mars 2020 sur les réseaux sociaux.

« L'une de mes fonctions en tant que ministre de l'Éducation est de travailler à réconcilier les nouvelles générations avec l'histoire de leur pays et de ses dirigeants, et Bourguiba est l'un des dirigeants les plus importants de la Tunisie » a écrit le ministre.

« Ne croyez pas ces mensonges qui vous disent que sa photo a été retirée du bureau du ministre ... Mon ambition est de consolider la mémoire de nos dirigeants dans l'esprit des jeunes et de perpétuer leur mémoire dans les domaines publics et dans toutes les institutions officielles » a-t-il ajouté.

M.B.Z