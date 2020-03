Nissaf Ben Alaya : il faut se conformer aux mesures de sécurité pour éviter la propagation du Covid-19

La directrice de l’Observatoire des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, a affirmé, lors de son intervention ce soir du jeudi 5 mars 2020, sur Elhiwar Ettounsi, que le Covid-19 semble connaître des mutations observées en Italie.





« En Chine d’où est apparu ce virus, aucune publication n’a été faite concernant une quelconque mutation. Mais, en Italie, on parle de quelques modifications et tous les pays du monde dont la Tunisie suivent l’évolution de la situation avec beaucoup d’attention. Aujourd’hui, ce virus n’a pas montré de réelle dangerosité et le patient tunisien infecté se porte très bien il subira les analyses nécessaires à la disparition des symptômes pour qu’on confirme son rétablissement » a souligné Mme Ben Alaya en réponse aux questions de Myriam Belkadhi.









« J’appelle le personnel médical à faire preuve de soutien et de compréhension. Evidemment, nous ne voulons pas voir notre personnel infecté par le virus mais il ne faut pas non plus tomber dans l’exagération. Nous nous approvisionnons en matériel nécessaire, mais pour le moment, il est prioritairement dédié aux urgentistes qui vont là où se trouvent les cas suspects et nous continuons de nous approvisionner pour parer à toutes les éventualités » a-t-elle poursuivi.





Nissaf Ben Alaya a ensuite souligné que tous les citoyens doivent se conformer aux mesures afin que le virus ne se propage pas dans le pays surtout qu’il est importé et qu’une personne infectée peut passer le virus à 6 personnes, ce qui est un taux de contagion assez élevé.

Elle a précisé que 1700 personnes ont été suivies dont 630 qui ont terminé leur quarantaine ou sont rentrés dans leurs pays. 1100 personnes sont encore sous surveillance, chiffre qui a augmenté avec la propagation du virus en Italie et qui a conduit à la suspension des voyages en provenance de Gênes.





M.B.Z