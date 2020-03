Kaïs Saïed présidera le premier conseil ministériel du gouvernement d'Elyes Fakhfakh

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce jeudi 5 mars 2020, le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh au palais de Carthage.

Le chef du gouvernement a précisé, à l’issue de cette rencontre, que la réunion a porté sur la mise en place du nouveau gouvernement et sur le programme gouvernemental lié notamment à la stratégie nationale de lutte contre la propagation du Covid-19.

« J’ai invité le chef de l’Etat à présider le premier conseil ministériel qui se tiendra demain et sera dédié aux orientations du gouvernement et ses priorités dont notamment les dossiers de l'énergie et de la santé » a ajouté Elyes Fakhfakh.

M.B.Z