Nouvelle nomination au ministère de l'Enseignement supérieur

Une cérémonie de passation s'est tenue, mercredi 4 mars 2020, au siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'occasion de la nomination de Mourad Zeghal, qui succède à Maher Gassab, au poste de chef du Cabinet du ministre.

Maher Gassab a exprimé sa grande satisfaction et sa fierté quant à la riche expérience professionnelle lors de son passage au département depuis 2017. Il a ensuite adressé ses vives félicitations et ses vœux de réussite à son successeur ainsi que ses remerciements et son estime à l'adresse de ses collègues.

De son côté, Mourad Zeghal a insisté sur l'importance de l'esprit collectif et de l'engagement de chacun pour faire face aux nombreux défis qui attendent la nouvelle équipe ministérielle ainsi que la nécessité de poursuivre et d'enrichir les politiques de réforme universitaire.

Professeur de l'Enseignement supérieur, Mourad Zeghal est un enseignant chercheur en communication à l'École supérieure des communications de Tunis Sup'Com, où il a également occupé la fonction de directeur de l'École doctorale avant de rejoindre le ministère en 2017 en tant que directeur des Études doctorales au sein de la direction générale de la Recherche scientifique puis en tant de conseiller au Cabinet chargé de la Recherche scientifique.

I.L.