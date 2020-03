Organisation des manifestations culturelles : des responsables interdits de rémunération

Le ministère des Affaires culturelles a publié, ce jeudi 5 mars 2020, une circulaire qui a pour objet l’instauration d’une meilleure gouvernance dans le secteur des évènements culturels.

Ainsi, et dans le cadre d’instaurer une meilleure gestion des dépenses allouées aux évènements culturels et aux festivals rattachés au ministère, la ministre Chiraz Laâtiri a décidé d'interdire la rémunération de responsables pour leur contribution à l’organisation des manifestations culturelles et des festivals. Cela touche les postes suivants :

Chef de cabinet

Chargé de mission auprès du cabinet

Directeur général d’une administration centrale ou institution publique

M.B.Z