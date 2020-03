Sihem Ben Sedrine : son harcèlement judiciaire ne finit pas, ses défaites non plus !

Ça dure depuis 2013 et on ne sait pas encore si c’est fini ou pas. Il s’agit de ces plaintes et recours judiciaires entamés par Sihem Ben Sedrine, ancienne présidente de l’Instance Vérité et Dignité, contre Nizar Bahloul, directeur de Business News. Objets de la plainte : diffamation (et autres faits) dans des articles publiés dans notre journal.

Les faits relatés ont beau être accompagnés de preuves, de vidéos de ses propres déclarations (comme le fait de recevoir du financement étranger), elle n’a quand même pas froid aux yeux pour déposer plainte. Objectif inavoué et jamais atteint : faire de telle sorte que Business News cesse de parler d’elle, discréditer Business News face à l’opinion publique quand il parle d’elle en faisant croire que l’affaire est personnelle puisqu’il y a plainte en justice. Cela dure depuis sept ans. Sept ans de va et vient, sept ans devant les cours de tribunaux de première instance, devant les cours d’appel et les cours de cassations.

Sept ans aussi que Nizar Bahloul et Fethi El Mouldi, avocat de Business News, réussissent à convaincre les multiples juges que Business News n’a pas diffamé Sihem Ben Sedrine, a agi en parfait respect de la loi et de la déontologie. Est-ce que tout cela va finir un jour ? On l’ignore, mais Nizar Bahloul a juré qu’il ne se prosternerait jamais devant celle qui prétend défendre la vérité, la dignité et la réconciliation. Car, en sept ans, jamais Sihem Ben Sedrine n’a cherché un jour une forme de réconciliation avec Business News, à chercher la vérité et à cesser de croire aux bobards que lui racontent les diplomates, les CPR, les aigris et autres. Pas à un moment, elle ne voulait connaitre une vérité autre que la sienne.

Alors puisque la vérité ne la concerne pas, elle fait tout pour imposer la sienne à force de recours judiciaires. Elle perd une plainte ? Elle en dépose une autre ! Elle perd en première instance, elle passe à la cassation ! Elle a changé d’avocat, elle a changé de tactique et le résultat est toujours le même : non-lieu en faveur de Nizar Bahloul, non lieu en faveur de Business News.

Son dernier recours est juste risible. Elle a gagné un procès en première instance au tribunal de l’Ariana ordonnant en sa faveur un dédommagement de 300 dinars et elle s’est empressée de le médiatiser. A têtu, têtu et demi, Fethi El Mouldi pourvoit en appel et gagne le procès en faveur de Nizar Bahloul. Conseillée par son avocat (limogé depuis) Sihem Ben Sedrine passe à la cassation et obtient le retour en appel.

Le fait de devoir passer des heures, au milieu de tous les prévenus et accusés de droit commun dans cette cour d’appel, n’a pas pour autant découragé Nizar Bahloul, nous étions prêts à dépenser des milliers de dinars en honoraires de défense, plutôt que de lui débourser 300 dinars. En appel, au mois de décembre 2019, et après avoir entendu la défense de Nizar Bahloul, puis de son avocat, le juge donne la date du verdict. C’était sans compter un nouveau recours de l’avocat de Sihem Ben Sedrine obligeant Nizar Bahloul à passer de nouveau devant la même cour et devant les mêmes juges à la fin du mois de février 2020. Encore des heures perdues, mais il faut ce qu’il faut, la vérité se doit de triompher, Business News se doit de gagner face à Sihem Ben Sedrine. La cour a décidé : Nizar Bahloul a gagné une nouvelle fois, une énième fois, devant Sihem Ben Sedrine. Le non-lieu a été prononcé le 3 mars 2020, comme vient de nous en informer l’avocat. Merci à tous les lecteurs de Business News, merci aux magistrats indépendants, merci Fethi El Mouldi, merci Nizar Bahloul, merci Sihem Ben Sedrine de nous avoir offert ce joli moment de justice. Il était épuisant, mais succulent ; coûteux, mais porteur.

Les articles objet de la plainte :



Sihem Ben Sedrine, la mercenaire qui veut être juge



La candidature de Sihem Ben Sedrine à l’instance Vérité et Dignité crée la polémique







Marouen Achouri, rédacteur en chef exécutif de Business News