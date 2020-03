Mohamed Fadhel Kraïem répond aux rumeurs sur les écoutes téléphoniques

Contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, affirmant que le ministère des Technologies de l'information et de la communication (TIC) a mis sur écoute des lignes téléphoniques, le ministre des TIC, Mohamed Fadhel Kraïem a précisé, ce jeudi 5 mars 2020, que l’agence technique des télécommunications (ATT) contrôlée par le ministère des TIC assure la sécurité du réseau Internet et non les communications téléphoniques.

M. Kraïem a expliqué qu’en vertu du décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013 qui avait porté sur la création de cette agence, l’ATT n’opère que sur ordre judiciaire et assure un appui technique aux affaires judicaires.

Par ailleurs, il a souligné que l’ATT en tant qu’instance de contrôle, offre un soutien technique considérable à la justice par l’application des procédures judiciaires ainsi que le recueil de preuves électroniques d’ordre technique.

I.M