Tunisie - Un projet de loi contre les « Fake News » en préparation

Le député Tahya Tounes, Mabrouk Korchid est intervenu, jeudi 5 mars 2020, lors de la plénière consacrée à l’examen de plusieurs projets de loi en présence du ministre des Technologies, Fadhel Kraiem.

Mabrouk Korchid a émis plusieurs critiques concernant les services de la Poste tunisienne et a appelé à ce qu’une réforme en profondeur soit adoptée le plus tôt possible pour parer tous les manquements. Il s’est interrogé s’il serait judicieux d’opérer une transformation faisant que l’institution se transforme en « Banque de la Poste ».

Le député et ancien ministre a également abordé la question des Fake News ou fausses informations qui se propagent sur les réseaux sociaux. Il a ainsi annoncé qu’un projet de loi est en cours de préparation contre les Fake News. « Les mécanismes judiciaires ne sont plus en adéquation avec ce qui se passe actuellement en ce qui concerne les personnes qui commettent les crimes électroniques ».

Mabrouk Korchid a accusé le ministère des Technologies de ne pas avoir coopéré avec la justice pour identifier ces criminels électroniques : « Les Fakes News font et défont l’opinion publiques de nos jours. Elles influent sur les résultats des élections et menacent la jeune démocratie naissante en Tunisie. Je vous demande de vous pencher sérieusement sur le sujet ». Dans ce contexte, le député a donné l’exemple de la France et de l’Allemagne qui ont promulgué des lois anti-Fake News.

I.L.