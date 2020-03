Ennahdha tentera de convaincre Abdelhamid Jelassi de revenir sur sa décision

Ennahdha tentera de faire revenir Abdelhamid Jelassi, son dirigeant et membre du conseil de la Choura, sur sa démission.

C’est ce qu’a affirmé, ce jeudi 5 mars 2020 dans une déclaration à Mosaïque FM, le porte-parole du mouvement Imed Khemiri.

«Tout le mouvement respecte énormément le frère Abdelhamid Jelassi, qui est l'un des éminents dirigeants du parti et membre du conseil de la Choura. On considère que ce qu’a exprimé M. Jelassi est une position qui se trouve au sein du mouvement. Ennahdha assimilera ce conflit et ses structures œuvreront à traiter ce sujet et à le contenir. Les structures du mouvement appelleront notre cher frère à revenir sur sa décision pour être au service du mouvement, de son projet et du projet national. Ces différences peuvent être imputées aux circonstances que traversent le mouvement et le pays. Le parti et ses structures sont capables de résoudre ce conflit», a-t-il indiqué.

Le 12 janvier dernier, Abdelhamid Jelassi s’était clairement opposé à la prorogation du mandat de Ghannouchi à la tête d’Ennahdha affirmant qu’elle serait contraire au règlement intérieur du mouvement. Elle fait suite à de nombreuses démissions au sein de la direction du parti.

I.N