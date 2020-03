Rached Ghannouchi soutient les députés contre Abir Moussi

Le président du Parlement, Rached Ghannouchi, s’est entretenu aujourd’hui mercredi 4 mars 2020 avec des députées de différents blocs parlementaires et des indépendantes venues lui exprimer leur soutien, à lui mais aussi à Leila Haddad, députée du mouvement Achaâb, face aux « agressions et campagnes les visant ».

« Les députées ont exprimé leur soutien à Rached Ghannouchi et à Leila Haddad face aux tentatives d’agression subies aujourd’hui de la part du bloc du parti destourien libre (PDL) », peut-on lire dans le communiqué émis par le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). De son côté, Rached Ghannouchi a « exprimé son soutien inconditionnel aux députés, dénonçant tout ce qui est de nature à toucher à leur intégrité et sécurité ».





« Les présents ont été unanimes pour lutter contre la violence et les menaces orchestrées contre les députés et les tentatives d’entraver les travaux du Parlement et le clochardiser », note également le communiqué de l’ARP.

Aujourd’hui, pendant la plénière et même dans les couloirs du Parlement, une violente altercation a opposé les deux députées Leila Haddad (Echaâb) et Abir Moussi (PDL). Les deux femmes ont échangé des insultes et des accusations. Rached Ghannouchi, de son côté, a préféré mentionner une seule « victime ».

R.B.H