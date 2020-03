Abir Moussi et Leila Haddad explosent dans les couloirs de lARP !

L’accrochage entre la présidente du PDL, Abir Moussi et la députée Echaâb, Leila Haddad, n’en finit pas. Commencé ce matin du mercredi 4 mars 2020 sous la coupole de l’ARP, il s’est aussi poursuivi dans les couloirs du Parlement.

Pointant les doigts l’une vers l’autre pendant que d’autres députés essayaient de les séparer, les deux élues se sont échangées les insultes et les reproches.

Leila Haddad a évoqué la famille de Abir Moussi, « les policiers » comme elle a dit, provoquant la colère de la présidente du PDL qui lui a rappelé qu’il fût un temps où elle venait manger chez elle et qu’être issue d’une famille de policiers est un honneur. « Tu as trahi notre hospitalité et tu oses t’attaquer aux policiers, honte à toi ! » s’écriait Abir Moussi face à Leila Haddad tout aussi déchainée.

M.B.Z