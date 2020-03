Selim Dorkachi nouveau directeur du Centre national du cinéma et de l'image

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé, dans un communiqué publié ce mercredi 4 mars 2020, deux nouvelles nominations.

Il s’agit de Selim Dorkachi nommé directeur général du Centre national du cinéma et de l'image (CNCI) et de Saïma Samoud nommée directrice générale du Centre de musique arabe et méditerranéenne (CMAM).

Selim Dorkachi succède ainsi à Sonia Chamkhi désignée en janvier à la tête du CNCI après le limogeage de Chiraz Laâtiri. Chiraz Laâtiri a été, rappelons le, nommée ministre des Affaires culturelles dans le gouvernement d'Elyes Fakhfakh.

M.B.Z