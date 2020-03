Une journée de sensibilisation pour se protéger du Covid-19

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a organisé ce mercredi 4 mars 2020, une journée de sensibilisation autour de la prévention du Covid-19, en collaboration avec le ministère de la Santé et l’Institut de Santé et de Sécurité du travail.

Le cadre médical s’est chargé de définir les risques liés à la maladie, les symptômes et les modes de transmission et de prévention, tout en distribuant des dépliants afin de renforcer l’efficacité de la prévention.

Les représentants de Santé publique ont assuré qu’il ne faut pas paniquer en réitérant que le ministère a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le Covid-19 et ce, en présence du directeur général de la santé de base au ministère de la Santé et le sous-directeur de l’Institut de Santé et de Sécurité du travail.