Kaïs Saïed : la Tunisie a tout ce quil faut pour construire des avions

Le président de la République, Kaïs Saïed a indiqué, ce mercredi 4 mars 2020, « que la Tunisie a tout ce qu’il faut pour construire des avions de fabrication 100% tunisienne », lors de l’inauguration du salon international de l’industrie aéronautique et militaire à Djerba-Zarzis et après le show aérien tunisien et saoudien donné à l’occasion. « Nous régnerons sur la mer, la terre et l’espace si nous avions la volonté nécessaire mais aussi une entraide totale entre les différents pays arabes », a-t-il ajouté.

« Si on a une volonté dure comme l’acier – métal à partir duquel se construit l’avion - on peut dépasser toutes les contraintes et toutes les entraves » dit-il, en ajoutant que « les complications de la construction des avions se limitent au côté militaire et qu’on a tous les moyens nécessaires pour figurer parmi les grands constructeurs mondiaux d’avions ».

I.M