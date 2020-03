Qalb Tounes : Khalifa Ben Salem na aucun rapport avec le parti

Le parti Qalb Tounes a nié tout rapport avec l'analyste politique et le chroniqueur de Nessma TV, Khalifa Ben Salem dans un communiqué publié, ce mercredi 4 mars 2020.

« Khalifa Ben Salem n’a aucun rapport avec le parti Qalb Tounes et ses structures » a précisé le parti, en s’adressant aux membres de son bureau politique et de son bloc parlementaire, à l’opinion publique et à toutes les personnes concernées par la chose politique.

Notons que Khalifa Ben Salem est chroniqueur sur la chaine Nessma TV fondée par Nabil Karoui, le président du parti Qalb Tounes.

I.M