Inauguration de la 1ère édition du salon international de lindustrie aéronautique et militaire

Le président de la République Kais Saïed a inauguré, ce mercredi 4 mars 2020, la première édition du salon international de l’industrie aéronautique et militaire (International Aerospace & Exhibition) qui se tient du 4 au 8 mars à l’aéroport de Djerba-Zarzis.

Le salon devrait réunir 250 exposants, 100 délégations officielles internationales et accueillir 40 mille visiteurs. En outre, les départements du Transport et de l’Industrie et des PME, les ministères de la Défense, de l’Intérieur, des Affaires étrangères et du Tourisme y participent.

I.M