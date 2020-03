« Wahran », le nouveau livre de Taoufik Ben Brik

Une séance de dédicace et signature du dernier livre de l’écrivain et journaliste Taoufik Ben Brik « Wahran » sera organisée vendredi 6 mars 2020, à 15h30, à la librairie Al Kitab à Tunis. Le livre est paru à Sud Editions.

« J’ai mis tout mon art de la narration. Le livre « Wahran » raconte une anecdote tellement cohérente que le lecteur sera emporté par la succession d’événements» dit Taoufik ben Brik.

Pour sa part, l'écrivain et le critique tunisien, Jalloul Azouna a commenté le livre en disant : « Ben Brik m’a appris que la littérature doit être provocatrice. Pour cela, son écriture est libérée, fragmentée et choquante, ressemblant à une surprise qui va au-delà de toutes les attentes. Alors, soit tu participes à cette aventure, soit tu t’es retiré et choisis de ne pas être incisif, soit dépasser tout forme de normalisation et de routine et chercher de nouvelles perspectives d’écriture qui permettent à l’humain et à l’humanité de choisir un destin où règne la liberté ».

Fidèle à son style très particulier, Ben Brik plonge ses lecteurs dans une anecdote voire une aventure en les poussant à s’entrainer au fil des récits où la nature est omniprésente.

Taoufik Ben Brik est un écrivain et journaliste tunisien, né en 1960. Connu par ses écritures résistantes, il défend l’égalité et le progrès. Ben Brik était candidat au prix Nobel de la littérature en 2012.

I.M