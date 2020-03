Jabeur Ben Attouch : lannulation de la Omra coûte près de 20 millions de dinars

Le président de la fédération tunisienne des agences de voyage (Ftav), Jabeur Ben Attouch, est venu rendre compte de la crise que traverse le secteur sur le plateau de Hamza Belloumi sur Shems FM, le 4 mars 2020.

M. Ben Attouch a déclaré que l’annulation de la Omra, décidée par les autorités saoudiennes suite à la propagation du Covid-19, a fait perdre aux agences de voyage tunisiennes près de 20 millions de dinars. Il a expliqué que près de 106 agences travaillent de façon contractuelle directe avec les compagnies aériennes et que près de 300 agences sont actives dans l’organisation des voyages de la Omra. Il a également expliqué que les paiements aux compagnies aériennes et aux autorités saoudiennes se font d’avance, ce qui approfondit encore plus la crise.

En se basant sur les chiffres de 2019, près de 100 mille pèlerins seraient concernés si la crise sanitaire se prolonge jusqu’en mai 2020, ce qui représenterait une vraie catastrophe pour la agences de voyage tunisiennes.

M. Ben Attouch a expliqué que les personnes se trouvant déjà dans les lieux saints ne sont pas concernées et pourront rentrer en Tunisie comme prévu. Le problème se pose pour les personnes qui ne sont pas encore parties et qui ont déjà payé leur voyage. Celles-ci sont au nombre de 10 mille approximativement. Il a ajouté que l’Arabie Saoudite s’était engagée à rembourser l’argent avancé pour les voyages qui ont été bouclés mais n’ont pas pu se faire.

Le président de la Ftav a indiqué que le secteur attendait le retour du ministre des Affaires religieuses de son voyage en Arabie Saoudite pour évoquer le sujet avec le ministre du Transport.

S.F