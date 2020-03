Le ministère de la Santé a publié, ce mardi 3 mars 2020, un spot de sensibilisation, expliquant les dispositions à prendre en cas d’auto-isolement, mesure préventive concernant les personnes suspectées d’avoir contracté le Coronavirus Covid-19.

Cette vidéo préconise de rester chez soi, dans une chambre séparée, d'éviter tout contact direct avec son entourage mais aussi les visites et les lieux publics pendant 14 jours, tout en se conformant aux règles d’hygiène basique. On y recommande également de ne pas se rendre à l'hôpital ou chez le médecin en cas d'apparition des symptômes, à l’instar de la fièvre, la toux sèche ou des difficultés respiratoires, et de contacter le numéro vert 190. Une équipe de spécialistes se rendra chez le malade pour le prendre en charge.

La vidéo publiée sur la page du ministère sera également diffusée sur les chaînes de télévision pour expliquer aux Tunisiens les mesures qu’il faut prendre en auto-isolement, notamment, à la suite de l’apparition du premier cas confirmé en Tunisie.

La stratégie nationale pour prévenir la propagation du virus consiste à placer en auto-isolement toutes les personnes suspectées d’avoir contracté le virus. L’hospitalisation n’est pas systématique et ne concerne que les patients montrant des signes sévères de la maladie.

S.H