Hafedh Caïd Essebsi à Youssef Chahed : Slim Chaker était un modèle de vertu, ne vous en déplaise !

Hafedh Caïd Essebsi, fils de l'ancien président Béji Caïd Essebsi et représentant légal de Nidaa Tounes, est revenu, ce mardi 3 mars 2020, sur son soutien pour feu Slim Chaker pour sa candidature à la primature contre celle de Youssef Chahed, en réponse à ce dernier.

«Oui, j’ai soutenu la candidature de feu Slim Chaker comme chef de gouvernement, étant convaincu de ses qualités. Il était un homme responsable, un patriote sincère, un bon ami et frère, qui a toujours été fidèle et qui était un homme de principes jusqu’au bout… Aujourd’hui, il ne me reste que la douleur des souvenirs qu’on a partagé», a-t-il martelé.

Hafedh Caïd Essebsi a, en outre, affirmé qu’il n’oubliera pas que Youssef Chahed a tout fait pour faire tomber Slim Chaker, lui nuire et le harceler devant la justice lorsqu’il était ministre conseiller auprès du président de la République chargé du dossier économique.

«Tu as usé de tous les subterfuges contre lui. Tu as incité des pages des réseaux sociaux à le diffamer et l’accuser à tort de corruption, dans le cadre d’une sale guerre politique dépouillée de tout respect, de tout respect aux limites des valeurs et de l’éthique, ce qui ne t'es pas étranger », a-t-il indiqué.

Et d’ajouter que lors du remaniement de 2017, M. Chahed avait refusé sa proposition d’intégrer M. Chahker à la composition de gouvernement en affirmant qu’«il était le symbole de la corruption et de l’échec».

Hafedh Caïd Essebsi a expliqué par la suite que Slim Chaker a été nommé au sein du gouvernement sous l’influence de feu Béji Caïd Essebsi. «Et après ça, Tu oses, avec ceux qui sont avec toi, être au premier rang à son enterrement !», s’est-il indigné.

«Toutes les qualités du défunt ne t’ont pas empêché avec ton entourage mercenaire de l’attaquer, de peur qu’il soit proposé un jour pour te remplacer à la tête du gouvernement, ne s’étant pas retourné contre le chef d’Etat défunt et n’ayant pas rompu ses engagements», a-t-il soutenu.

Pour lui, le défunt reste «l’incarnation de l’engagement, de la loyauté et de l'attachement aux principes… même si ça gêne les hypocrites».

I.N