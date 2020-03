Ghassen Salama demande à être démis de ses fonctions

L'envoyé spécial de l'ONU en Libye Ghassen Salama veut se retirer. Il a annoncé, lundi 2 mars 2020 dans un post Twitter, avoir demandé au secrétaire général des Nations Unies d’être démis de ses fonctions.

«J’ai travaillé pendant plus de 2 ans pour réunir les Libyens, à freiner l’ingérence étrangère, préserver l’unité du pays. Aujourd’hui, après la tenue du Sommet de Berlin, la publication de la décision 2510 et le début des 3 processus malgré l’hésitation de certains, je reconnais que ma santé ne supporte plus ce rythme», a-t-il expliqué.

I.N