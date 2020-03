Une pétition contre lamendement du seuil électoral

Des organisations nationales, associations, partis politiques et indépendants, ont signé ce lundi 2 mars 2020, une pétition pour exprimer leur opposition à l’amendement de la loi électorale pour augmenter le seuil de représentativité à 5% lors des législatives.

Les signataires ont reproché à cette proposition le fait qu’elle s'inscrive « dans le cadre de manœuvres politiques et non pour améliorer le système de gouvernance, ou encore du maintien de la voie démocratique et de la garantie d'un transfert pacifique du pouvoir ».

Ils ont souligné la nécessité d’entamer un dialogue national participatif qui rassemble tous les acteurs, politiques, de la société civile et des experts, afin de réformer en profondeur le système électoral tout en réduisant la dispersion au sein du parlement sans pour autant créer des obstacles à la représentation des partis politiques de toutes tailles.

Une plénière sera consacrée demain au projet de loi visant à amender le code électoral pour augmenter à 5% le seuil de représentativité aux législatives. On retrouve parmi les signataires de cette pétition, des représentants de l’UGTT, du SNJT, de la LTDH, d’Echaâb, d'Afek ainsi que Mongi Rahoui, Youssef Seddik et Jilani Hammami, du parti des Travailleurs.

L'amendement du code électoral a été proposé par le bloc parlementaire d'Ennahdha en pleine crise politique, alors que l'éventualité d'élections législatives anticipées n'était pas à écarter.

