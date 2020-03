Cérémonie de passation entre René Trabelsi et Mohamed Ali Toumi

La cérémonie de passation des pouvoirs au sein du ministère du Tourisme entre René Trabelsi, ministre sortant, et Mohamed Ali Toumi, le nouveau ministre du Tourisme et de l’Artisanat, s’est tenue ce lundi 2 mars 2020, en présence du vice-président de l'Utica, Hichem Elloumi et de plusieurs professionnels du secteur.

Les deux hommes sont des professionnels, issus du secteur. Le premier est dirigeant d’un tour opérateur, l’autre possède son agence de voyage et fût à la tête de la FTAV (fédération tunisienne des agences de voyage).

«Je suis heureux de passer le flambeau à mon frère et ami Mohamed Ali Toumi. Enfin, les responsables ont compris que si on veut que ce secteur se développe, il vaut mieux des professionnels. Moi, je suis issu des tours-opérateurs, M. Toumi des agences de voyages, mais nous avons 20 ans de carrière et les mêmes idées. Vous allez me retrouver du côté du professionnel, je serai disponible pour le secteur du tourisme qui est très passionnant. On dit qu’on est un pays touristique, mais on doit travailler pour que la Tunisie redevienne un grand pays du tourisme. On doit dépasser l’obstacle administratif pour avancer et dépasser la barre des 10 millions de touristes en 2020. J’étais heureux d’accomplir cette mission, j’ai voulu servir mon pays. C’était courageux de la part du chef du gouvernement Youssef Chahed qui a pris un gros risque. Moi aussi j’ai pris un gros risque. J’ai délaissé ma famille, mes enfants, mes affaires pour être à la disposition de mon pays et de ce secteur. Je suis heureux d’avoir travaillé dans cette administration où il y a des hommes et des femmes exceptionnels et je remercie les professionnels. Je souhaite une bonne saison pour le tourisme tunisien et bon travail au nouveau ministre», a déclaré M. Trabelsi.

Pour sa part, M. Toumi a affirmé : «Je suis très content d’être ici et de voir tout ce beau monde qui est venu. Quand je vois le nombre de personnes qui sont venues assister à cette cérémonie, je comprends l’importance de ce secteur et l’administration est le bras de l’Etat. Je compte sur vous. J’espère qu’on va travailler main dans la main –NDLR administration et professionnels. J’espère qu’on va continuer ce qu’a commencé M. Trabelsi, notamment en ce qui concerne la résolution des grands dossiers. Moi, je suis un facilitateur, c’est vous qui restez, j’ai une mission bien déterminée dans le temps. On va travailler dans l’esprit de collaboration et de travail, dans le respect et la discipline, et c’est très important. L’image extérieure du pays est importante mais l’image intérieure est aussi importante. On a un secteur à servir, in fine pour servir notre pays et ceci quelles que soient les polémiques, notamment celle qui entoure le gouvernement. Je vous promets de remettre le tourisme à la place qu’il mérite, ce sur quoi je vais travailler».

René Trabelsi a remis un bouquet de fleurs à son successeur. C’était aussi une occasion de remercier le ministre sortant, très aimé, qui a reçu plein de cadeaux, d’abord de Mohamed Ali Toumi, de ses collaborateurs et des professionnels du secteur.

I.N