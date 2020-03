Youssef Chahed : je suis soulagé de quitter le pouvoir !

L’animateur Samir El Wafi a consacré son émission Wahch Echacha, de ce dimanche 1er mars 2020, au chef du gouvernement sortant, Youssef Chahed dans une édition spéciale retraçant les détails de la journée de passation avec son successeur Elyes Fakhfakh.

Depuis sa maison jusqu’à son arrivée à la Kasbah, le chef du gouvernement sortant était accompagné par les caméras de Samir El Wafi. Après avoir montré son bureau, sa petite salle de repos et même sa salle d’eau fraîchement refaite, Youssef Chahed a passé en revue son passage à la primature. A ce propos, il a indiqué qu’il avait à prendre certaines décisions lourdes, dont notamment, certaines augmentations des prix, ou encore la hausse de la TVA ou du TMM. Des décisions douloureuses, mais nécessaires, selon lui.

Par ailleurs, il a révélé que les accusations de trahison envers le président défunt Béji Caïd Essebsi étaient parmi les choses l’ayant le plus affecté. Dans ce contexte, il a tenu à préciser qu’il a toujours été l’homme de confiance du président, même durant ces derniers jours.

Youssef Chahed a indiqué, également, qu’il est très soulagé de quitter le pouvoir afin de rejoindre sa famille pour passer à autre chose et pouvoir goûter aux petits plaisirs de la vie, soulignant qu’il regrette ne pas avoir vu sa fille grandir et ne pas partager des étapes très importantes de sa vie et de son développement.

S.H