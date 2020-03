Elyes Fakhfakh préside les travaux du Conseil des ministres arabes de lIntérieur

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a présidé, ce dimanche 1er mars 2020, l’ouverture des travaux de la 37ème session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur qui se tient à Tunis.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, le chef du gouvernement a rappelé les tensions caractérisant la situation régionale et internationale, dues aux menaces terroristes ainsi qu'aux conflits armés dans un certain nombre de pays arabes. Outre la prolifération des fléaux de la contrebande, et l’augmentation du taux du crime organisé.

Dans ce contexte, Elyes Fakhfakh a mis l’accent sur la nécessité de développer les méthodes et les mécanismes d’action adoptés, de consolider la coopération entre les différentes instances régionales et internationales afin d’instaurer une gouvernance globale du système sécuritaire et de consacrer les fondements de l’Etat de droit et des institutions dans le cadre du respect des droits de l’Homme.

Par ailleurs, il a considéré que le lutte contre le terrorisme et le crime organisé ne peut être résumée dans le traitement sécuritaire, soulignant la nécessité d’adopter une approche éducative, sociale, économique et médiatique globale.

Le chef du gouvernement, a profité de cette occasion pour mettre en exergue le rôle du Conseil dans la consolidation de la coopération entre les différents appareils sécuritaires des pays arabes, appelant à activer davantage les mécanismes de cette coopération afin de renforcer les fondements de la sécurité arabe commune et la sûreté des peuples arabes.

