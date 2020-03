Al Karama : le dîner parisien

Le député controversé Abdellatif Aloui a publié dans la soirée d’hier, samedi 29 février 2020, une photo prise lors d’un dîner à Paris réunissant des députés Al Karama, dont notamment, Seif Eddine Makhlouf et Raouf Smiai et des anciens CPR à l’instar de Samir Ben Amor et Mohamed Henid.

« Le dîner des amis, depuis Paris », ainsi fût le commentaire d’Abdellatif Aloui accompagnant la photo. Une publication qui lui a valu une vague de commentaires lui rappelant les positions catégoriques et virulentes d’Al Karama envers la France. A part quelques messages de soutien, les réactions ont varié entre les reproches et les moqueries.

Notons que cette visite à Paris s’inscrit dans le cadre de la conférence organisée par le Centre des Etudes arabes et de Développement autour du thème « La Tunisie : les défis d’une transition démocratique ».

S.H