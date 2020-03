Harouni : sans Ennahdha le gouvernement naurait jamais vu le jour

Le président du Conseil de la Choura d'Ennahdha, Abdelkarim Harouni, a indiqué dans une déclaration accordée ce samedi 29 février 2020 à Jawhara FM, que son parti continuera d’œuvrer à élargir l’assise politique du nouveau gouvernement.

« Il est clair que sans Ennahdha ce gouvernement n’aurait jamais vu le jour et Ennahdha continuera d’assumer son rôle et œuvrera à intégrer d’autres parties pour élargir la base parlementaire du gouvernement et pouvoir ainsi passer les lois et les réformes et mettre en place la cour constitutionnelle » a-t-il précisé.

Abdelkarim Harouni a appelé les partis intéressés par le programme gouvernemental à se manifester estimant que seuls les partis qui le choisissent peuvent rester dans l’opposition.

M.B.Z