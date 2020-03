Décès de luniversitaire Othman Ben Taleb

L’universitaire en linguistique française et de traductologie à l’Université Tunis-El Manar, Othman Ben Taleb est décédé ce samedi 29 février 2020, après un long combat contre la maladie. Des générations d’étudiants ont appris à apprécier lors de ses cours, la beauté et les subtilités de la langue française.

Maître de conférences, directeur de Recherches et responsable de la formation en sciences du langage, organisateur de dizaines de rencontres scientifiques, colloques ou séminaires autour des sciences du langage, de la dialectique du français et de la pédagogie universitaire, Othman Ben Taleb était également poète, auteur de recueils, et traducteur (d’anthologies, de recueils poétiques ou de théâtre).

Il était auteur de plusieurs travaux de recherche publiés, articles scientifiques et ouvrages en pragmatique, sémantique, traduction, lexicologie, poétique, critique littéraire, et pensée politique, en français et en arabe.

M. Ben Taleb était rédacteur en chef de la revue Muqabasat, périodique semestriel publié par l’Institut supérieur des sciences humaines de Tunis (ISSHT) et directeur-rédacteur en chef de sa revue littéraire Almaçar. Il était aussi membre de la Commission de Doctorat et d’Habilitation universitaire en linguistique générale et linguistique française et membre du jury national de recrutement des assistants en français et de plusieurs jurys de soutenance de thèses et de mémoires de recherches.

En 2017, il avait obtenu le prix européen de la francophonie.

Qu’il repose en paix