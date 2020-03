Elyes Fakhfakh préside une réunion dédiée au Covid-19

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, a présidé ce samedi 29 février 2020, un conseil ministériel dédié à la lutte contre la propagation du Covid-2019.

La réunion s’est tenue en présence des ministres de l'Intérieur, de la Défense nationale, des Affaires étrangères, de la Santé, des Finances et du ministre d'État au Transport et à la Logistique.

Elyes Fakhfakh a salué les efforts déployés et a souligné la nécessité de poursuivre la mise en œuvre du plan national en matière de lutte contre l'épidémie, en accordant la plus haute importance à l'aspect préventif et à la sensibilisation.

Cette réunion est la première réunion officielle du chef du gouvernement qui a pris ses fonctions hier succédant à Youssef Chahed à la Kasbah. Notons qu'aucun cas d'infection au Covid-19 n'a été enregistré en Tunisie.

