Les hommages rendus à Lina Ben Mhenni

Le décès de la militante et activiste, Lina Ben Mhenni a suscité plusieurs réactions au sein de la société civile ainsi que du côté de certains politiciens.





Le chef du gouvernement sortant, Youssef Chahed a, en effet, exprimé son immense tristesse sur Facebook ce lundi 27 janvier 2020 assurant que la défunte demeurera un symbole des jeunes de la Révolution. « Lina Ben Mhenni a consacré son parcours au sein de la société civile à la lutte pour la démocratie, la liberté et les droits de l'Homme. Lina Ben Mhenni a rêvé d'une patrie meilleure», précise M. Chahed.





Le secrétaire général du Parti des travailleurs, Hamma Hammami, a dédié un poème à la militante défunte la qualifiant de « gazelle rebelle, révoltée, libre et indomptable ».





De son côté, le député du parti du Front populaire, Mongi Rahoui a, également, posté un statut sur sa page Facebook, aujourd'hui, dans lequel il a présenté ses vives condoléances au père de Lina Ben Mhenni, le militant Sadok Ben Mhenni ainsi qu'à la famille de la défunte. « Lina Ben Mhenni était connue par ses positions et son ardente défense de la liberté d'expression et des droits des opprimés. La Tunisie a perdu un personnage respectable et une grande militante», relève M. Rahoui.





Le leader de Machroû Tounes, Mohsen Marzouk a lui aussi rendu hommage à Lina Ben Mhenni écrivant : « Lina Ben Mhenni est ce papillon libre qui s'intéresse peu de savoir qui n'est pas d'accord avec elle et qui la soutient car elle croit en une unique valeur : celle d'exprimer ce en quoi elle croit ».





Plusieurs autres personnalités politiques ont rendu hommage à Lina Ben Mhenni. On citera, entre autres, les dirigeants Attayar Mohamed Abbou et Ghazi Chaouachi, l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor et l’ambassade britannique. Ainsi que des partis politiques à l’instar d' Al Massar et Al Joumhouri. Sans oublier les artistes et les organisations de la société civile comme l’actrice Hend Sabry, le SNJT, la LTDH et l'ATFD.





Lina Ben Mhenni s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 36 ans après un long combat contre une maladie auto-immune qui a nécessité une greffe de rein. Des funérailles nationales seront organisées à son honneur, demain mardi au cimentière d'El Djellaz.









B.L