Des organisations nationales condamnent les propos de Jaouadi contre Hichem Snoussi

L'élu très controversé Ridha Jaouadi, avait accusé, dans un post partagé sur les réseaux sociaux, la Haica et plus précisément Hichem Snoussi, de « mener des actions malveillantes contre tout ce qui touche à l'islam et au Coran ».

Des organismes nationaux, syndicats et instances nationales ont dénoncé, dans un communiqué publié ce lundi 27 janvier 2020, les propos de Ridha Jaouadi, les qualifiant de grossiers, scandaleux et dangereux.

« En usant de la religion comme argument, Ridha Jaouadi instrumentalise un élément unificateur pour isoler Hichem Snoussi et ses collègues et menace ainsi leur intégrité physique. Nous exprimons notre solidarité absolue à Hichem Snoussi et tous les membres de la Haica face à cette pratique intimidante et réitérons notre conviction que cette incitation est le point culminant des tentatives désespérées de Jaouadi et d'autres pour intimider les membres de la Haica et essayer de les empêcher d'exercer leur rôle » ont déclaré les organisations signataires. Elles ont également appelé le ministère public à ouvrir une enquête et le ministère de l’Intérieur à offrir la protection nécessaire à Hichem Snoussi et ses collègues clairement menacés de mort.

Parmi les 23 organisations et associations signataires on retrouve le syndicat national des journalistes tunisiens, l’UGTT, la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme, l’Association tunisienne des femmes démocrates et la Fédération tunisienne des Directeurs de Journaux.

M.B.Z