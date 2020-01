Abdelkarim Harouni : des élections anticipées sont une éventualité parmi dautres !

Le président du Conseil de la Choura d'Ennahdha, Abdelkarim Harouni, a donné ce lundi 27 janvier 2020, une conférence de presse relative à la 37ème réunion du conseil tenue hier.

« Le conseil de la Choura s’est tenu en présence de 110 membres ce qui dénote de l’importance du sujet abordé qu’est le processus de formation du nouveau gouvernement. Nous respectons le choix du président et accueillons avec satisfaction la nomination d’Elyes Fakhfakh avec la volonté de voir les consultations élargies pour impliquer les différents blocs parlementaires en ce qui conduit à la formation d’un gouvernement d’union nationale à vocation sociale-démocrate. Le bureau exécutif préconise de se préparer à toute éventualité, dont celle de la tenue d’élections anticipées… » A commencé par déclarer Abdelkarim Harouni reprenant le communiqué publié par le conseil.

« Nous appelons Elyes Fakhfakh à œuvrer pour élargir la ceinture politique du gouvernement qui est appelé à engager des réformes et dont la stabilité ne doit pas être précaire. Nous devons tous être à la hauteur de cette étape. Ce gouvernement n’est pas celui du président mais celui du peuple représenté dans l’Assemblée » a-t-il poursuivi.

Abdelkarim Harouni a souligné que l’éventualité d’élections anticipées évoquée dans le communiqué du conseil n’est pas une fatalité et que si le chef du gouvernement désigné refuse d’élargir les concertations « des éventualités vont être étudiées, dont la tenue d’élections anticipées ». « Pour nous il n’y a pas de tout noir ou tout blanc. Les différents scénarios seront examinés en temps et en heure et nous ne voulons pas restreindre le sujet à des partis en particulier, nous réagissons à une réalité et à un contexte qui exige d’œuvrer pour l’intérêt du pays » a-t-il confié.

M.B.Z