Tarak Cherif : ce nest pas le FMI qui vient nous solliciter mais linverse !

Le président du syndicat patronal, la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), Tarak Cherif, était l’invité ce matin du lundi 27 janvier 2020, de Wassim Ben Larbi sur Express FM.

Tarak Cherif a souligné, à cette occasion, que la Tunisie risque fort de ne pas obtenir les deux prochaines tranches de crédit allouées par le FMI, dans la mesure où les réformes ont peu avancé et que le nouveau gouvernement aura très peu de temps, d’ici avril, pour proposer quelque chose de concret et un programme de réformes réalisable.

« On ne cesse de s’en prendre au FMI comme si c’était lui qui venait nous solliciter. Il ne faut pas oublier que c’est nous qui allons lui demander de l’aide et que les crédits qu’il nous octroie sont à des taux qu’on ne pourrait pas obtenir ailleurs. Maintenant il veut des garanties, voir des réformes mises en place et tout ce qu’il préconise est très logique et même évident » a-t-il poursuivi, ajoutant que l’Etat devra, à terme, se concentrer sur son rôle primordial, à savoir éduquer et assurer les services de santé, laissant aux entreprises privées les secteurs dans lesquels il n’a rien à apporter.

« Un Etat qui monopolise la vente du tabac, c’est grotesque. Il n’y a que la Tunisie et la Corée du Nord qui en sont encore là. On dit que l’UGTT freine les privatisations, ce n’est pas très vrai. Si on propose à l’UGTT un programme clair et argumenté, avec des chiffres et bien détaillé, elle ne pourra pas aller à l’encontre des intérêts du pays. Mais jusqu’ici on n’a fait que parler sans proposer quelque chose de tangible. Idem pour le PPP qui traine à être mis en place. Si les textes de loi sont une entrave, il faudra les changer, car cette formule est nécessaire et permettra d’alléger la charge de l’Etat » a affirmé Tarak Cherif.

M.B.Z